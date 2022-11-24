Курганская область вошла в ТОП-15 регионов по грантовой поддержке молодёжи

Молодёжь Курганской области за год получила 11 млн рублей на реализацию соцпроектов. На эти деньги будут реализованы 38 идей. Такие данные озвучило Федеральное агентство по делам молодежи, подводя итоги работы во время Всероссийского образовательного семинара-совещания с координаторами, ответственными за работу с участниками грантовых конкурсов Росмолодёжи.

Рейтинг лидеров построен на основе нескольких показателей. Один из самых важных — это результативность участия молодежи в грантовых конкурсах. В течение года 38 представителей Курганской области получили поддержку на сумму 11 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Еще один показатель рейтинга — активное проведение информационной кампании и образовательно-просветительских мероприятий. Для всех, кто имеет инициативу и желает её оформить в проект, чтобы выйти на грант, в регионе реализуется комплекс мероприятий «Эврика». В течение года в образовательных организациях и на молодежных площадках рассказывают о конкурсах, социальном проектировании, успехах гранто получателей.

Кроме того, чтобы попасть в ТОП, необходимо иметь свои конкурсы проектов на региональном и муниципальном уровнях. В Курганской области вручают «малые гранты», которые помогают в реализации инициатив в сферах пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания и добровольчества. Департамент образования и науки ежегодно проводит конкурс проектов среди детских и молодежных общественных объединений. В 2022 году при поддержке Росмолодёжи лучшие проекты выбирали на площадке областного образовательного форума «За Уралом».

«Мы превращаем мечты в возможности!» - это девиз сервиса Росмолодёжь. Гранты. Молодость — прекрасная пора для воплощения своих планов в жизнь. Но все прекрасно понимают: чтобы достичь любой высоты, нужно хорошо потрудиться, постараться сделать так, чтобы твоя идея была понятна и интересна экспертам, которые оценивают проекты и определяют получателей грантов. В регионе сложилась линейка мероприятий, которая позволяет нашей молодёжи получать федеральные средства и направлять их на реализацию социально значимых проектов», - отметил в своем телеграм-канале заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

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