Курганская область вошла в ТОП-15 регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Зауралье за год существенно поднялось в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата РФ и вошла в ТОП-15 регионов страны. Об этом стало известно сегодня, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

По итогам работы за 2021 год Курганская область была отмечена как регион с самой высокой динамикой интегрального индекса. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева особо отметила работу команды региона в сфере повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного климата.

В этом году регион опередил в рейтинге таких крупных соседей по УрФО, как Свердловская область и Ямал.

Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики в регионах страны, сообщили в пресс-службе главы региона.Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов отметил, что укреплению позиций Курганской области в национальном инвестиционном рейтинге способствовала большая командная работа, новые меры поддержки бизнеса, которые введены в регионе по поручению губернатора Вадима Шумкова. «За три года мы запустили пять индустриальных парков с готовыми площадками и сетями для новых производств. В парки уже зашли 28 резидентов. В планах создание еще четырёх таких площадок. Эффективно работают такие инструменты, как возмещение первого взноса на оборудование по договорам лизинга до 70% от его стоимости, льготное кредитование под 0,1% для мини-проектов, специальные инвестиционные контракты и другие меры поддержки. Безусловно, динамика за год, которая позволила нам попасть в ТОП-15, радует. Но губернатор ставит перед нами более амбициозные задачи, поэтому работу по повышению инвестиционной привлекательности будем продолжать», - отметил Владимир Архипов.

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