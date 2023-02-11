Курганская область вошла в ТОП-5 регионов по внедрению платформы обратной связи

Курганская область вошла в пятёрку лучших регионов, заняв вторую строчку рейтинга. Всего лишь на 20 баллов наш регион опередила Калужская область. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, у которого на 15 целых баллов меньше, чем у Зауралья. На четвертом и пятом местах – Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ соответственно.

Подводя итоги работы регионов по внедрению ПОС, Минцифры оценивало 23 показателя. В частности, сколько сообщений пришло, на какое количество из них ответ был дан в срок, довольны ли пользователи ответами. Учитывалось и то, сколько и каких организаций подключено к платформе.

Активное участие в развитии и внедрении системы Платформы обратной связи в Курганской области принимает Центр управления регионом. «Госуслуги. Решаем вместе» - одна из курируемых им площадок. По данным ЦУР, всего за время действия этой платформы жители области передали через неё 58 584 обращения в органы власти и учреждения. В 2022 году больше всего сообщений поступило по темам «Медицина» – 6918, «Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса» - 3112, «Автомобильные дороги» – 970.

Платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» разработана для того, чтобы граждане могли обращаться к властям через интернет для решения своих проблем и вопросов. В прошлом году в целом по стране с её помощью в госорганы и учреждения поступило свыше 2,6 млн сообщений.

Подводя итоги работы регионов по внедрению ПОС, Минцифры оценивало 23 показателя. В частности, сколько сообщений пришло, на какое количество из них ответ был дан в срок, довольны ли пользователи ответами. Учитывалось и то, сколько и каких организаций подключено к платформе.