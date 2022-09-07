Курганская область войдет в число передовых по выполнению поручения Путина

Курганская область демонстрирует умение и возможности создавать инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства. Об этом на Межрегиональной промышленной выставке-форуме «КурганСпецПром-2022», которая открылась сегодня, 7 сентября, заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

- Курганская область – один из немногих регионов страны, который имеет три аккредитованных индустриальных парка. Этот статус парков дает их резидентам возможность пользоваться как федеральными, так и региональными мерами государственной поддержки, - указал Андрей Шпиленко.

Добавим, что в рамках выставки-форума Правительство Курганской области и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России подписали соглашение о сотрудничестве. Его реализация позволит и дальше повышать инвестиционную привлекательность индустриальных парков, которых сейчас в регионе насчитывается пять, а всего пока запланировано девять.

- Уже сейчас мы достигли договоренности, что на одной из площадок в пилотном режиме внедрим модель, направленную на достижение цели устойчивого развития. Такая задача перед территориями поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Пока она выполняется в таких крупных регионах, как Москва, Башкортостан и Санкт-Петербург. Курганская область станет очередным субъектом РФ, который примет конкретные практические решения для внедрения данной модели, - сообщил Андрей Шпиленко.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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