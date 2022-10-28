Курганская область выполнила план перевода госуслуг в «цифру»

В Курганской области активно развивается цифровая инфраструктура. Об этом «Новому миру» сообщила директор регионального Департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова. Беседа состоялась в Курганском госуниверситете. Сегодня, 28 октября, здесь проходит Курганская конференция информационных технологий «Формирование компетенций IT-специалиста», в которой участвуют руководители крупных курганских IT-компаний, авторитетные эксперты из других регионов и студенты.

- За последние 3 года высокоскоростной Интернет получили более 1500 социальных объектов Курганской области. Для его передачи в регионе ежегодно модернизируется более 100 объектов сотовой связи. Каждый год вводится более 30 новых вышек сотовой связи, - перечислила собеседница нашего издания.

По ее словам, все сферы народного хозяйства и государственного управления России переводятся на цифровую основу. Это ускоряет документооборот, исключает пресловутую волокиту, облегчает населению связь с органами власти.

- Ярким примером применения IT-технологий является Портал государственных услуг РФ. Федеральное правительство определило перечень из 100 социально значимых услуг, которые до конца 2023 года должны быть переведены в «цифру». В Курганской области таких услуг 83. На данный момент они все уже перешли в электронный вид и доступны на Госуслугах, - указала Гульжан Фахрутдинова.

Теперь гражданину не обязательно лично ехать в какой-нибудь орган власти, чтобы, например, подать заявление. Это, а также многое другое, можно сделать дистанционно, что особенно удобно для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах сельской местности.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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