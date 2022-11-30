Курганская областная библиотека торжественно отметит свое 110-летие

Торжество «Дом, в котором живёт слово» начнётся в обновлённом Концертном зале Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова в 16:00. Гостей ожидает театрализованное представление, во время которого будут обозначены основные вехи развития библиотеки - с момента её образования доктором Петром Павловичем Успенским и до сегодняшнего дня, когда Юговка обрела статус научно-информационного Центра высокой культуры и развития науки Курганской области. В 2021 году Юговка стала обладателем звания «Лучшая библиотека» и гранта губернатора Курганской области.

В ходе торжества Юговка будет принимать тёплые слова поздравлений, в том числе и по видеосвязи, а артисты Курганской областной филармонии, музыкального колледжа имени Д.Д. Шостаковича, Курганского государственного театра драмы и театра кукол «Гулливер» подарят гостям музыкальное настроение и удивят зрелищными перфомансами.

На большом торжественном празднике соберутся гости из городов УрФО, представители правительства, законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, деятели искусства, руководители учреждений культуры нашего региона. Ожидаются также коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга.

Коллектив Юговки стремится к тому, чтобы деятельность библиотеки постоянно расширялась и находит новые формы общения с читателями – современные, доступные, востребованные. По итогам прошлого года, Юговку посетили около 200 тысяч читателей всех возрастов.

Главная библиотека региона сегодня – это богатейшие фонды книг и периодики, уникальных документов и раритетных изданий, нотных сборников и грампластинок, всего более 2,5 млн. экземпляров. Юговка – это разнообразный досуг взрослых и детей, презентации новых изданий, творческие встречи, литературные и музыкальные гостиные, интерактивные программы, выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы, открытые площадки на городских улицах, вечерние программы под открытым небом. Юговка – это разнообразные мероприятия по Пушкинской карте, это методическая и научная деятельность, это Электронная библиотека и богатейшие коллекции Президентской библиотеки.

Фото с сайта библиотеки им. Югова.

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