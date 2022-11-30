Курганская областная Дума в первом чтении одобрила проект бюджета на 2023 год

Ноябрьское заседание Курганской областной Думы провел спикер зауральского парламента Дмитрий Фролов. Заседание началось с вручения главным федеральным инспектором Артемом Пушкиным Благодарности Президента РФ заместителю председателя Курганской областной Думы Евгению Кафееву.

Депутаты заслушали информацию областного правительства об итогах социально-экономического развития Курганской области за 2022 год. Отмечалось, что в Зауралье наблюдается положительная динамика по основным видам деятельности.

Индекс обрабатывающих производств в январе-сентябре 2022 года составил 104,1% к аналогичному периоду 2021 года. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы составили 19,07 млрд. рублей или 129,3% к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимой оценке. Депутатов познакомили с основными параметрами развития региона в агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, а также с основными показателями развития в сферах потребительского рынка, рынка труда, уровня жизни, демографической ситуации и бюджетной системы. Депутаты всесторонне обсудив представленные параметры, вынесли решение принять законопроект в первом чтении.

Также в первом чтении депутаты приняли проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В 2023 году в Курганской области планируется рост собственных доходов, которые должны составить 26 миллиардов 725,3 миллионов рублей. Основные параметры областного бюджета на 2023 год: доходы – 59 886 455,6 тысяч рублей, расходы – 62 895 591,4 тысяч рублей, дефицит бюджета составит 3 009 135,8 тысяч рублей.

Социальная направленность областного бюджета сохранится. Одной из основных задач, определенных на 2023 год и среднесрочную перспективу, остается стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы и мер социальной поддержки. Проект бюджета сформирован на основе 36 государственных программ Курганской области. В регионе реализуется 11 национальных проектов. Депутатов заверили, что ко второму чтению статьи доходов подвергнутся корректировке в сторону увеличения за счет федеральных средств.

Также на заседании в первом чтении был принят законопроект об образовании Притобольного муниципального округа и одобрены информации о работе комитетов областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению и комитета по социальной политике.

Фото с сайта Курганской областной Думы

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.