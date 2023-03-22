Курганская облдума вознамерилась противодействовать телефонному мошенничеству

В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Дмитрий Фролов, депутаты зауральского парламента, представители УМВД России по Курганской области, областной прокуратуры, отделения Центрального банка РФ по Курганской области и прочих банков.

Участники совещания обсудили меры противодействия мошенническим схемам с использованием дистанционного способа кредитования.

Начальник штаба УМВД Алексей Глазырин сообщил о 1876 имущественных преступлений с использованием информационных технологий. А с начала 2023 года – уже 315. Со слов силовика, каждое седьмое преступление совершается в этой сфере. Почему-то преступники действуют из Украины и стран Западной Европы.

Подделывая телефонные номера, мошенники звонят с них под видом банковских работников, принуждая курганцев брать кредиты. В прошлом году в Курганской области мошенники забрали у наших земляков 228,5 млн рублей, а за 2 месяца 2023 года – 35 млн рублей. В стадии попытки в 2023 году удалось предотвратить хищение лишь 10,5 млн. рублей. В целом по России ущерб от IT-мошенников в 2022 году составил 91 млрд 900 млн рублей.

Депутат Кафеев рассказал, что в Госдуме предлагают принять закон регулирующий порядок снятия денежных средств со счетов граждан. В частности, банкам могут предоставить право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Возможно, что за два дня до человека дойдет, что деньги перечисляются мошеннику. Евгений Кафеев предложил поддержать законопроект и обратиться в Госдуму с просьбой ускорить его принятие.

Прозвучало предложение обратиться в Центральный банк и Совет безопасности РФ с просьбой разработать методические рекомендации для банков по выдаче кредитов, а также в Правительство РФ с предложением рассмотреть возможность информирования абонента операторами сотовой связи о наличии звонков, поступающих из-за пределов РФ.

- Это вопрос безопасности нашей страны, - сообщил участникам встречи Кафеев.

Фото пресс-службы Курганской областной Думы.

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