Курганская паралимпийка установила новый рекорд России по плаванию

Со 2 по 9 октября 2022 года в городе Сочи проходят Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В соревнованиях по плаванию приняла участие 12-летняя спортсменка из Спортивной школы СШОР №1» , кандидат в мастера спорта, победительница чемпионата России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Богатырева Анна.

Среди девушек 2010 года рождения и старше на дистанции 400 метров вольным стилем «хрустальная девочка» завоевала золотую медаль и установила рекорд России с результатом 6.23,12. Анну Богатырёву тренирует Наталья Полукарова.

Ранее «Новый мир» сообщал что Анна завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию, который проходил в Краснодаре в марте этого года.. Участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали чемпионата борьбу вели 188 спортсменов из 34 регионов России.

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