Курганская площадка на форуме «Утро» будет носить имя Илизарова, Мальцева или Благонравова

На форуме «УТРО-2023» каждый регион-участник будет представлен известной личностью, именем которой будет назван образовательный шатёр. Жители Курганской области могут выбрать название шатра из предложенных вариантов или предложить свой вариант. Вот несколько примеров.

Гавриил Абрамович Илизаров – советский хирург-ортопед, академик РАН, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный врач РСФСР. Прошёл путь от врача районной больницы до директора Курганского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии. Он предложил способ лечения переломов, а затем и ортопедических заболеваний при помощи созданного им компрессионно-дистракционного аппарата (метод чрескостного остеосинтеза).

Терентий Семёнович Мальцев – полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района, Почётный академик ВАСХНИЛ, заслуженный работник сельского хозяйства СССР, Почётный гражданин России, дважды Герой Социалистического Труда. Автор новой системы обработки почвы, предусматривающей применение глубокой безотвальной вспашки в сочетании с поверхностной обработкой и оптимальными сроками сева.

Александр Александрович Благонравов – советский конструктор бронетехники, заслуженный деятель науки и техники РФ, главный конструктор Курганского машиностроительного завода. Главным достижением его конструкторской деятельности стало создание в 1987 году принципиально новой, обладающей высокой боевой эффективностью и не имеющей аналогов за рубежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.

Форум «УТРО-2023» пройдёт в Челябинской области в конце июня. Его участниками станут 500 молодых жителей Уральского федерального округа и гостей из других регионов и стран.

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