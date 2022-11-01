Курганская поэтесса Марина Перова выступит ночью в музее

Жительница Кургана Марина Перова, известная многим как молодой, но очень перспективный поэт, член Союза писателей России, знаток истории и философии, примет участие в акции «Ночь искусств».

Девушка выступит в областном художественном музее. «Прочту свои стихотворения - из тех, что подготовлены для литературного концерта в Москве - еду в декабре», - прокомментировала Марина Перова. Её выступление запланировано на 21:30.

В Курганском областном художественном музее имени Германа Травникова в «Ночь искусств» для горстей приготовят интерактивы, инсталляции, арт-объекты, театральные постановки, проведут мастер-классы по акварели, живописи, декоративно-прикладному искусству, ночные экскурсии с фонариками.

Посетить площадки можно будет бесплатно.

Фото из личного архива Марины Перовой.

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