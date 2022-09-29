Курганская школьница вошла в ТОП-10 юных инспекторов России

Учащаяся 6А класса гимназии № 47 города Кургана Елизавета Мартынова вошла в ТОП-10 юных инспекторов России. Елизавета стала девятой среди 170 девочек в общем зачете всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Кроме того, Елизавета Мартынова заняла третье место по России среди девочек на станции «Автогородок». Киселева Ксения при прохождении станции «Автогородок» также вошла в десятку сильнейших. По итогам конкурса команда юных инспекторов движения Курганской области заняла 11-е место среди 84 команд.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции нам сообщили, что в этом году финал конкурса «Безопасное колесо» проходил в городе Калуге. Участниками стали более 300 школьников из 84 регионов страны. В течение недели 12-летние школьники сдавали индивидуальные экзамены на знание Правил дорожного движения и основ оказания первой помощи, а также проходили общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. ЮИДовцы демонстрировали индивидуальные навыки вождения велосипеда на специально оборудованных площадках «Автогородок» и «Фигурное вождение велосипеда». Достойно выступила курганская команда и в творческом конкурсе «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Фото УГИБДД УМВД России по Курганской области.

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