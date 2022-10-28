Курганская школьница выиграла 1 млн рублей

Ученица курганской гимназии №30 Алла Менщикова получит 1 миллион рублей на образование по итогам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил с 23 по 28 октября в Артеке. А ученица Куртамышской школы №2 Екатерина Бухалко выиграла в финальных испытаниях 200 тысяч рублей, сообщают пресс-служба регионального департамента образования и науки.

В заключительном этапе приняли участие 1500 старшеклассников из всех регионов России, в том числе шесть ребят из Курганской области. В течение нескольких дней участники решали кейсы, размышляли о методике обучения интересному навыку, о технологии самообразования, об образовательной среде, которая помогает детям развиваться быстро, гармонично и интересно, обсуждали тема наставничества.

Всего победителями «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников со всей страны, в том числе Алла Менщикова. Свою премию она сможет потратить на стартап или образование. К тому же, девушка получит дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вуз.

Десятиклассница Екатерина Бухалко стала одной из 300 учеников 9-10 классов, которые выиграли на конкурсе «Большая перемена» по 200 тысяч рублей на саморазвитие.

Фото с сайта Департамента образования и науки Курганской области.

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