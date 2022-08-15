Курганская «Симфониада» прогремела на Троицкой площади

На Троицкой площади в Кургане в субботу, 13 августа прозвучали шедевры мировой классики. Для жителей и гостей нашего региона выступили три оркестра: Зауральский симфонический , Уральский молодежный, Омский академический, а также Зауральское трио баянистов.

В Кургане прозвучат шедевры мировой классики на «Симфониаде». Большой четырехчасовой концерт пройдёт завтра, 13 августа, в 18:00 на Троицкой площади возле филармонии.

Звучит живая музыка, зрители очарованы выступлением симфонических оркестров – даже дети тихо сидят, слушая классику. На сцене в этот момент отражается буря эмоций, передаваемая через музыку слушателям. В воздухе витает атмосфера чего-то возвышенного, но уже доступного людям.

Импровизированный зал был наполнен с самого начала, но постепенно всё новые лица появлялись в большом скоплении людей, с интересом наблюдая за происходящим на сцене. Тут и семьи с маленькими детьми, и пожилые пары, и молодые влюблённые, и компании подростков – симфонический концерт словно сплотил всех. Сочетание свежего вечернего воздуха и классической музыки заставляло окружающих погрузиться в свои мысли, прочувствовать эмоции, которые вложили композиторы в произведения, которые стали классикой на все времена. На сцене прозвучала музыка Д. Шостаковича, П. Чайковского, В. Гаврилина, А. Хачатуряна, М. Глинки, М. Мусоргского, В. Моцарта и других композиторов. Каждое произведение по-своему отражалось в сердцах людей, несло свою, личную энергию.

Одно из ярчайших событий в этот день – выступление Омского симфонического оркестра. На площадке появилась арфа, красивые колокола – такого в Кургане ещё не было.

Заслуженная артистка Российской Федерации и несменная ведущая мероприятий Жанна Питерских рассказала о концерте корреспонденту «Нового мира»: «Мероприятие важно, потому что это помогает привлекать как можно больше слушателей. Кто-то, может, не любил классическую музыку, но после сегодняшнего концерта придёт уже к нам, в филармонию».

По словам Жанны Питерской, задумка с выступлением в Кургане сразу трех оркестров в один день принадлежала губернатору Вадиму Шумкову. Поначалу все были удивлены, поскольку классику в наше время слушают далеко не все, однако масштаб события, количество зрителей - всё сложилось удачно.

«Музыка облагораживает, музыка воспитывает. Люди становятся лучше, чище, думаю, у нас появится больше слушателей» - поделилась Жанна Питерских.

Музыка завораживает, восхищает гостей – считает заслуженная артистка. И действительно, публика не отрываясь наблюдает за происходящим на сцене. Смычки на струнных инструментах двигаются синхронно – видно, что все движения отточены до наивысшей степени мастерства. Пальцы музыканта скользят по арфе, создавая потрясающую мелодию. Духовики отыгрывают свои партии.

Дирижёр и художественный руководитель Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев поделился впечатлениями о выступлении: «Эмоции, как и чувства по итогам радостные. Мы любим гастролировать, и, в частности, играть в Кургане. Приехали сюда не впервые. У вас такая заводная публика, колоссально реагирующая на выступления, и очень хорошая атмосфера. Нам очень приятно здесь выступать».

Зрители не отпускали омский оркестр, поэтому музыканты три раза выступали на бис. После официальной части были сыграны известные советские произведения, такие как «Песенка о медведях», «Если б я был султан», а завершающим произведением стал «Всё идёт по плану» группы «Гражданская оборона». Это, безусловно, удивило окружающих. А зрители продолжали кричать «Браво», аплодировали стоя.

Жительница Кургана Маргарита Муратова пришла со своим маленьким сыном Андреем. и после концерта поделилась своими впечатлениями:

«Я в восторге. Очень рада, что такие концерты проходят в Кургане. Особенно важно отметить, что к классической музыке нужно приучать с детства. Классическая музыка, инструментальная, благим образом влияет на ребёнка. Считается, что классическая музыка воспринимается более интеллектуальными людьми. Такие концерты способствуют и расширению кругозора. Конечно, было сложно усидеть, вникнуть – но со временем дети утихли и слушали уже с интересом. Концерт живой музыки - это настоящие эмоции, это определённая атмосфера».

Что объединило нас в этом концерте - и зрители, и оркестранты получили бурю положительных эмоций. Надеемся, «Симфониады» станут прекрасной традицией в родном Кургане.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.

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