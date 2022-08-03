Курганская служба санитарной авиации отмечает пятилетие со дня первого полёта

Служба была создана в 1944 году, во время Великой Отечественной войны, но спустя почти полвека полеты прекратились, и долгое время экстренная медицинская помощь населению оказывалась только с помощью наземного транспорта.

Сегодня на помощь Курганскому центру медицины катастроф при экстренной эвакуации пациентов приходит вертолет «Ансат» и его летный экипаж. Вертолет оснащен специальным медицинским модулем. В регионе оборудованы 19 вертолетных площадок.

За пять лет санитарная авиация региона осуществила 1348 вылетов, эвакуировала 1319 пациентов, из которых 205 - это дети, в том числе и малыши до года жизни. В общей сложности авиамедицинские бригады, в состав которых входят врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи, провели в воздухе почти 2,5 тысячи часов.

Медицинская эвакуация пациентов это не только доставка тяжелобольного пациента в медучреждение с более высоким уровнем медпомощи, но и экстренное оказание необходимой медицинской помощи в пути следования.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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