Курганская специальная школа №8 стала лауреатом Всероссийского конкурса

Курганская специальная (коррекционная) школа №8 вошла в число 13 лауреатов Всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской». Об этом стало известно во время IV Всероссийской конференции, где подвели итоги реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», направленного на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Всего в проекте в этом году участвовало 129 общеобразовательных организаций из 60 регионов России. От Зауралья участниками стали Курганская школа-интернат №25 для детей с нарушениями слуха и речи и Курганская школа №8 для детей с ментальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, множественными нарушениями развития. В рамках нацпроекта «Образование» для них были приобретены обучающие интерактивные столы и панели, звукоусиливающая аппаратура для школьников с нарушением слуха и речи, специальные дидактические средства для организации коррекционной работы специалистов: психолога, дефектолога, логопеда; школьная мебель и оборудование для мастерских и студий дополнительного образования. На эти цели было израсходовано около 16 млн рублей.

В рамках конференции, которая проходила в онлайн-формате при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова, специалисты научных сообществ, региональных органов государственной власти в сфере образования, отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, обсудили вопросы модернизации инфраструктуры коррекционных школ как средства обновления содержания образования детей с ОВЗ, в том числе их профессионального самоопределения и личностного становления; дополнительного функционала специальных школ как ресурсных центров методической поддержки инклюзивного обучения, вопросы сетевого сотрудничества, методической компетентности педагогов, перспектив развития специального образования.

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