Курганская спортсменка стала первой чемпионкой УрФО по рукопашному бою

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошёл Чемпионат округа по рукопашному бою.

В общекомандном зачёте курганская команда заняла третье место. Ребята завоевали три золотых медали, одну серебряную и три бронзовых. Первые места у Валерии Ляпиной, Александра Климовца, Василия Кузьмина.

В пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области сообщили, что Валерия Ляпина, одержавшая победу в чемпионате, войдёт в историю Федерации рукопашного боя Курганской области как первая чемпионка округа. В федерации уточнили, что ранее победительниц-девушек на соревнованиях такого уровня не было.

Фото из группы vk.com/sport.kurganobl.

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