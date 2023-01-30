Курганская тушёнка оказалась самой вкусной и качественной по версии «Контрольной закупки»

«Контрольная закупка» провела исследование тушеной свинины высшего сорта пяти самых известных российских производителей — курганского мясокомбината «Стандарт» (бренд «Myaso в банке»), калининградской компании «Барс», «Великолукского мясокомбината», «Йошкар-Олинского мясокомбината» и «Лыткаринского мясоперерабатывающего завода» (Подмосковье). Эксперты проверили образцы на соответствие ГОСТу, наличие отклонений по показателям массовой доли мяса и не заявленных на этикетке ингредиентов, изучили маркировку и ее достоверность. По результатам лабораторного исследования и слепой дегустации самыми качественными признаны тушёнка ООО «Барс» из Калининградской области и «Myaso в банке» от курганского мясокомбината «Стандарт» из Курганской области.

Комментируя достижения предприятия, директор департамента АПК Павел Кощеев напомнил, что курганский мясокомбинат «Стандарт» является одним из старейших мясоперерабатывающих предприятий в России. В 2023 году заводу исполнится уже 116 лет.

В департаменте АПК также отметили, что мясокомбинат «Стандарт» на протяжении последних двух лет удерживает топ-2 в мясной консервации в бренде.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.