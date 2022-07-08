Курганская жилинспекция продолжает контролировать управляющие компании

Начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин рассказал, как строится работа по проверке управляющих компаний. Напомним, что весной текущего года Правительство РФ ввело некоторые ограничения на деятельность контрольных органов по надзору за бизнесом.

- Основной акцент в работе с управляющими организациями сейчас сделан на профилактику возможных нарушений. Во втором квартале текущего года нами было выдано 330 предостережений. С органами прокуратуры было согласовано 23 контрольно-надзорных мероприятия. Среди них появились такие виды мероприятий, которых раньше не было, как инспекционные визиты – их было 15. Состоялись две выездные проверки и шесть документарных проверок, - сообщил глава ГЖИ в ходе прямого эфира, который прошел в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам мероприятий управляющим компаниям выдано 18 предписаний, составлено 18 административных протоколов, вынесено 10 штрафов, сделано 4 предупреждения. В целом за первое полугодие в Госжилинспекцию Курганской области обратились порядка 3000 граждан, все обращения рассмотрены.

- Мы очень плотно взаимодействуем с управляющими компаниями, постоянно обсуждаем с ними вопросы управления многоквартирными домами и подготовки жилфонда к зиме, - добавил Владимир Чупахин.

Николай Волков.

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