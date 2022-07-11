Курганские аграрии обсудили меры поддержки животноводства

В ЗАО «Глинки» 8 июля прошло выездное заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса при Губернаторе Курганской Области.

Самое пристальное внимание уделяется отрасли молочного животноводства в регионе. В 2019-2022 годах на развитие молочного скотоводства выдано более 44 грантов на общую сумму 202,1 млн. рублей. Создано 95 рабочих мест. На средства гранта фермерами приобретено 997 голов КРС молочного направления.

Продолжается субсидирование приобретения сельскохозяйственных животных гражданам ведущими личное подсобное хозяйство На реализацию данной меры господдержки предусмотрено более 30 млн. рублей.

Кроме того, в последние годы усилилась государственная поддержка молочного скотоводства, молочной промышленности.

В 2021 году предоставлено 153 млн. рублей субсидий на поддержку собственного молока, что на 18% больше чем в предыдущем году.

Департамент АПК в 2022 году смог разработать порядок для субсидирования оборудования предназначенного для переработки молока в размере 50% от стоимости приобретаемого оборудования. Данной планируют воспользоваться производители сыров ИП глава КФХ Кабжанова Б.Ж. (Катайской район), ИП Глава КФХ Милюзина Е.Н. (Варгашинский район) и ИП Воробейчик (Кетовский район).

Впервые предусмотрено возмещение 70% затрат (до 90 млн. рублей) на приобретение оборудования, при строительстве быстровозводимых модульных ферм до 70 % затрат (до 15 млн. рублей), 40% на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования, оборудования для ферм, 60% затрат на приобретение скота.

В текущем году уже приобретены модульные животноводческие фермы: ИП Глава К(Ф)Х Иванов Н.Е. (Звериноголовский район), ИП Глава КФХ Мельников М.С. (Целинный район).

В 2022 году осуществляется строительство двух молочных ферм на 150 голов каждая ООО КХ «Барабинское» Далматовского района, молочной фермы на 600 голов ИП главой КФХ Сусловым С. А., КФХ Степановым Ю.С. из Каргапольского района на средства гранта и собственные средства завершено строительство 2-х помещений для содержания молочного скота на 100 голов каждое.

ООО «Агро-Клевер» Шадринского района планируется строительство молочно –товарной фермы на 400 голов.

Ведется строительство мини-ферм грантополучателями. Так, в 2021 году в Альменевском районе построена мини-ферма на 30 голов, до конца этого года завершится строительство ещё 4-х мини-ферм (2 фермы на 20 голов каждая в Катайском районе, 30 голов - в Альменевском районе и 50 голов - в Куртамышском районе). На средства грантов в 2021 году приобретено 236 голов, в текущем планируется купить 61 голову. В ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор по предоставлению грантов на создание и развитие КФХ. На эти средства предусмотрено 168 млн. рублей.

- Разведение крупного рогатого скота молочного направления является одним из приоритетных видов деятельности, которые будем поддерживать, - подчеркнул Павел Кощеев. - Одним из механизмов поддержки молочной отрасли является объединение фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Для этого предлагается предоставлять областные гранты на создание сельхозкооператива инициативной группе граждан (не менее 10 сельхозтоваропроизводителей). Средства гранта могут быть направлены на приобретение нового оборудования для переработки сельхозпродукции и мобильных торговых объектов.

Напомним, в настоящее время в Курганской области переработку молока осуществляют 4 промышленных предприятия, 14 цехов, 3 крафтовых производства сыров и молочной продукции.

На Совете также обсуждались дополнительные меры государственной поддержки, в частности, прозвучало предложение об увеличении до 50% возмещения из федерального бюджета затрат на строительство (модернизацию) молочных комплексов (ферм).

По информации департамента АПК по Курганской области.