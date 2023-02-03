Курганские аграрии получают господдержку на подготовку к посевной

За первый месяц 2023 года сразу три крестьянско-фермерских хозяйства обратились в банк за кредитами, поручителем по которым выступил Гарантийный фонд, в отрасль удалось привлечь более 20 млн рублей. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита.

Глава КФХ в Половинском районе Борис Морковин обратился в банк за кредитом на пополнение запасов топлива и удобрений. Собственных активов оказалось недостаточно, обратился в Гарантийный фонд за поручительством. Фонд предоставил Борису Морковину обеспечение на 2,5 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе главы региона.

Руководитель Гарантийного фонда Алена Шастова отметила, что получить поручительство может любая организация, предприниматель или самозанятый гражданин, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Курганской области.

За пять лет гарантийная поддержка малого бизнеса в регионе выросла в шесть раз. Если в 2018 году полученные средства гарантии помогли предпринимателям привлечь в бизнес 80 миллионов рублей заемных средств, то в прошлом общий объем составил 556 миллионов рублей, сообщили в инвестагентстве региона.

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