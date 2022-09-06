Курганские аграрии продали в интервенционный фонд зерно на сумму свыше 250 млн рублей

По состоянию на 6 сентября по итогам состоявшихся аукционов на закупку зерна в государственный интервенционный фонд сельхозтоваропроизводителями Курганской области было продано 17415 тонн зерна на общую сумму 252142 тысяч рублей, сообщает департамент агропромышленного комплекса Курганской области.

В профильном ведомстве уточнили, что средневзвешенная цена закупки пшеницы 3 класса без НДС составила - 14400 рублей за тонну, а пшеницы 4 класса – 13700 рублей за тонну;

За тонну продовольственной ржи рожь можно сейчас получить 10100 рублей.

В настоящее время в Курганской области четыре предприятия готовы принимать на хранение зерно интервенционного фонда. Они успешно прошли аттестацию и аккредитацию ОЗК. Среди них Мишкинский комбинат хлебопродуктов, Половинский элеватор, Хлебная база № 27 и Индивидуальный предприниматель Гришин Е.А. (Макушино).

Еще шесть организаций (площадок) проходят процедуры для включения их в реестр хранителей зерна интервенционного фонда

В целом элеваторы Курганской области готовы принять на хранение более 250 тысяч тонн зерна интервенционного фонда.

Согласно документу, опубликованному Минсельхозмозом России, стартовая цена закупки в государственный интервенционный фонд составит:

на мягкую пшеницу 3 класса в 15840 рублей за тонну с учетом НДС, 14400 рублей за тонну - без учета НДС,

на мягкую пшеницу 4 класса - соответственно 15070 и 13700 рублей за тонну,

на рожь не ниже 3 класса – 11110 рублей и 10100 рублей за тонну.

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