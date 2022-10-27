Курганские аграрии собрали рекордный урожай

Аграрии Курганской области собрали 2 млн 270 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это оказалось практически вдвое больше, чем было годом ранее. Об этом сегодня, 27 октября, в ходе прямого эфира, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», сообщил директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

- Мы понимаем, что прошлый год был засушливым, и сравнивать показатели, может быть, не совсем корректно. Но нынешний урожай означает, что сельхозтоваропроизводители сделали правильные выводы о применении агротехнологий, минеральных удобрений и иных механизмов, которые позволили увеличить сбор зерна, - указал Павел Кощеев.

По его словам, средняя урожайность по области нынче составила 22,9 центнера с гектара. Это тоже вдвое больше, чем было годом ранее. И сразу 11 муниципальных образований собрали свыше 100 тысяч тонн зерна.

- Можно назвать лидеров, но это было бы не совсем уместно. Все районы отработали достойно и хорошо. Отличный результат достигнут благодаря слаженной работе всех служб сельхозпредприятий — агрономов, инженеров, технологов. Низкий им поклон с нашей стороны, - заявил директор Департамента АПК Курганской области.

Николай Волков.

Фото пресс-службы Курганской областной Думы.

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