Курганские аграрии собрали уже один миллион тонн зерна

Сельхозтоваропроизводители Курганской области собрали первый миллион тонн зерна. Об этом сегодня, 6 сентября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Вадим Шумков. Констатировав этот факт, он не смог удержаться от восклицания: «Молодцы парни!!!»

Помимо этого губернатор Курганской области отметил, что в лидерах по объемам намолоченных зерновых и зернобобовых культур на данный момент находятся Шадринский, Щучанский и Целинный муниципальные округа.

«На сегодня в области обмолочено 453 тысячи гектаров. Это 45,5% от плана. Будем надеяться, что, несмотря на резкий перепад в погоде, темпы уборочной удастся сохранить», - заключил Вадим Шумков.

Фото со страницы губернатора Курганской области Вадима Шумкова в социальной сети «ВКонтакте».

#КурганскаяОбластьЭтоХлебНасущный