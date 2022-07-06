Курганские аграрии участвуют в «Дне народного фермера» в Москве

Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев и руководитель Фонда «Развития АПК Курганской области» Андрей Кармацких участвуют в «Дне народного фермера» в Москве. Мероприятие проходит 5 и 6 июля и является знаковым событием для лидеров фермерских объединений регионов России.

Дни Народного фермера в Москве - площадка, где сельхозпроизводители разных регионов делятся опытом работы, а также налаживают партнёрские отношения. Откроются Дни Народного фермера в Москве стратегической сессией в Истринском районе. Модератором стратегической сессии выступает Олег Сирота, председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий ОПРФ, Председатель совета Ассоциации «Народный фермер».

Напомним, в апреле именитый сыровар посещал Курганскую область и принял участие в «Губернаторских чтениях». Главными темами обсуждения стали вопросы ведения сельскохозяйственного бизнеса в России и непосредственно в Курганской области, импортозамещение в земледелии, подготовка специалистов для производства молочной продукции в регионе.

В Курганской области есть целый ряд производителей, специализирующихся на сыроварении. Например, мягкие сыры производят предприятия ЗАО «Глинки» и ОАО «Молоко Зауралья», а также потребительский кооператив "ЯФЕРМЕР" в селе Пименовка Кетовского района.

В Варгашинском районе, благодаря грантовой поддержке, крафтовые сыры изготавливает в собственной частной сыроварне ИП глава КФХ Екатерина Милюзина.

Полутвердые сыры Карфилли, Чеддер — специализация еще одного Варгашинского предприятия — Частной сыроварни «Аристей». Итальянские мягкие сыры - Монтазо, Скаморца, Качотта — делают в Далматовском районе ООО «Промыслы Далматовского монастыря».

В селе Сумки Половинского района местный предприниматель глава КФХ Давид Иванидзе производит рассольные сыры — чечил и сулугуни.

Сегодня сыроварение — востребованное направление в регионе, этому способствуют и меры государственной поддержки. В частности можно получить субсидию до десяти миллионов рублей на создание перерабатывающего производства по сыроварению. Это возмещение средств за приобретение оборудования. Дополнительно можно сделать заявку на грантовую поддержку.

В рамках мероприятия участники также встретятся с первым заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут и посетят семинар по развитию агротуризма в Общественной палате России.

По информации департамента АПК Курганской области.

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