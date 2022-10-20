Курганские активисты собрали на берегу Маркизовой лужи 800 кг мусора

Лесное озеро, расположенное неподалёку от шоссе Тюнина, в окружении садоводческих товариществ в летнее время пользуется популярностью у местных жителей. Но далеко не каждый отдыхающий здесь, на природе, готов убирать за собой мусор.

«На Маркизовой луже, где любят отдыхать горожане и дачники, мы со своей командой были уже более двадцати раз и вывезли порядка 10 тонн мусора. А может быть, и больше. Перестал считать», - поясняет организатор акции, руководитель общественной организации «Чистая природа Зауралья» Александр Налимов.

Сам он лично очищением природы от мусора занимается более семи лет. Созданной им организации три года. В команде работают волонтёры на добровольных началах - всего более 130 человек. Не у всех получается выехать на уборку, но в группах энтузиастов более десятка человек собирается каждый раз. Ресурсы для уборки – мешки, перчатки, вёдра - Александр изначально приобретал по большей части за свой счёт.

«Три года назад мы стали участниками губернаторского гранта. Выиграли тендер, - рассказывает Александр. - Средств гранта нам хватило на то, чтобы закупить весь необходимый инвентарь. Мы им пользуемся до сих пор».

На этот раз на уборку природы от мусора вместе с Александром отправились участники семейного клуба «Ты не одна». Это мамы и дети с ограниченными возможностями здоровья. Поддержал акцию и Центр Всестороннего развития «Мы вместе». Работали с особым вдохновением.

«Кто-то загрязняет природу, а кто-то помогает ей навести порядок и избавить от мусора, - говорит мама маленького Костика Ирина. –Хочу, чтобы мой сын видел, что можно делать мир лучше и чище. Любому человеку это по силам, хотя бы вокруг себя. Мы это доказываем постоянно, всех благодарю за участие, друзья».

Вывезти собранный экоактивистами мусор помог региональный оператор по обращению с ТКО компания «Чистый город».

Константин Сапунов. Фото предоставлено клубом «Ты не одна».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.