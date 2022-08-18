Курганские активисты в «Экотренде»

Активисты из Курганской области посетили Всероссийскую экологическую летнюю школу «Экотренд». Участники представляли свои проекты приглашенным гостям из бизнес-корпораций и экологических организаций, создавали экологичный арт-объект, устроили флешмоб РДШ и многое другое.

«Наш экоотряд создал природоохранный проект про озеро Турбанье. Благодаря ему мы попали в победители и нас пригласили во всероссийскую летнюю школу Экотренд. Здесь была насыщенная программа из лекции, мастер - классов, экскурсий. А так же велась подготовка к защите проектов. Мы научились, благодаря спикерам, выделять главные моменты, проблемы, цели, задачи, которые нужно решить. Узнали много нового по экологии, познакомились с ребятами из других регионов. Благодаря этой школе дети приобрели навык презентации проекта на большую аудиторию, получили от экспертов много рекомендаций по его развитию и доработке. Эта школа ещё больше объединила и сплотила детей»,- поделилась впечатлениями организатор Татьяна Богатырёва.

Ребята рады, что побывали в школе. «Эти четыре дня были не забываемыми. Мы посетили разные мероприятия: лекции и классные встречи, разукрашивали арт-объект. Школа нас вдохновила, и мы продолжим свой путь, путь эколога!» - рассказала участница Анна Баитова.

Камила Зиазтдинова дополнила ответ: «Мне понравилась защита проектов, потому что у всех проекты разные. Было интересно посмотреть, какие проекты у других, хотелось послушать. Ещё приезжали специалисты – они давали нам советы, так же мы узнали больше об экологии. Конечно, очень жалко, что мы приезжали на такое короткое время, хотелось бы остаться подольше».

На торжественном закрытии все команды и ребята были награждены дипломами участников Всероссийской экологической летней школы «Экотренд». Активисты с пользой провели это время – поучаствовали в создании проектов, получили несколько навыков, знаний, а также научились работать в команде.

Информация и фото предоставлены РДШ | Курганская область.