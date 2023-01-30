Курганские автомобилисты соберутся, чтобы наметить новые маршруты путешествий

Всех, кто любит путешествовать на своих автомобилях, пригласили на встречу в Маяковку, где 27 января пройдет очередное заседание Курганского клуба АВТОпутешественников!

Автопутешественник, действительный член Русского географического общества Евгений Плашиннов, расскажет и покажет остросюжетный, захватывающий фильм о своём автомобильном путешествии в Республику Дагестан.

А в воскресенье, 29 января, автопутешественники отправятся на Чайный Фестиваль «Зауральский чай», который пройдет селе Усть-Миасском Каргапольского округа. Здесь можно попробовать разные сорта чая, а также похвастаться чаем собственного изготовления. Будут представлены «Нарышкинский» и «Березинский» чаи по восстановленным рецептам XIX века.

Также на встрече поделятся планами автомобильных путешествий и экскурсий Курганского клуба АВТОпутешественников на февраль, март и апрель 2023 года. Здесь же можно будет задать вопросы и записаться в путешествие.

Также участники расскажут о новых маршрутах путешествий и внесут предложения, куда поехать на майские праздники.

Будут обсуждены и другие клубные вопросы и предложения.

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