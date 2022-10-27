Курганские бабушки вяжут тёплые вещи для воинов-зауральцев

Рукодельницы центра русской народной культуры «Берегиня» из деревни Шмаково Варгашинского округа в рамках гуманитарной акции «Тепло матери» вяжут для солдат тёплые носки. Уже изготовлено 30 пар носков и две пары перчаток. Пряжу для рукоделия мастерицы закупили на свои деньги.

Жительницы села Советское и деревни Добровольное Куртамышского округа также активно вяжут носки для наших земляков.А дети из Добровольной устроили благотворительный показ самодеятельной постановки спектакля «Сказки из чемодана». Деньги, собранные с показа, ребята отправили на помощь мобилизованным.

К сбору тёплых вещей присоединились и учащиеся 6 «Б» класса школы N1 из города Щучье.Вместе со своим классным руководителем и родителями они собрали для мобилизованных тёплые вещи – варежки, носки, шапки, шарфы, а также консервы и шоколад. Посылки для солдат и коллективное письмо со словами поддержки и благодарности участвующим в специальной военной операции ребята сами отнесли в военкомат.

«Тёплые письма» и рисунки военнослужащим подготовили и дети из Красноисетской школы-интерната Далматовского округа. Ребята считают, что их письма со словами поддержки станут для наших защитников доброй весточкой и благодарностью за мирную жизнь, которую они защищают.

Очередную партию тёплых вещей и писем для наших защитников передали и из Михайловской школы Мокроусовского округа. А один из жителей села Мокроусово смог отдать на поддержку российских солдат крупную сумму денег.

Отметим, что по инициативе губернатора Вадима Шумкова правительство области направило 38 млн рублей на закупку снаряжения и экипировки для мобилизованных. На снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, направляемых в зону СВО, выделено около 27 млн рублей из всех видов источников. Адресная помощь и поддержка оказывается семьям мобилизованных.

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