Курганские «Белые ручки» уверенно развиваются на рынке готовой пищевой продукции

Свою работу «Белые ручки» начали более десяти лет назад с производства хлебобулочных изделий. Сейчас здесь производится уже полный набор блюд для полноценных завтраков, обедов и ужинов. В сутки выпускается порядка тридцати – сорока тысяч единиц продукции. В ассортименте более двухсот наименований.

«Мы пищевое производство. Мы не пекарня, не кондитерская, - подчёркивает менеджер по продажам компании «Белые ручки» Анастасия Захарченко, занимающаяся её развитием. - У нас несколько цехов. Мы большое пищевое производство федерального уровня».

На сегодняшний день «Белые ручки» предлагают свои нежные объятия заказчикам и покупателям из Кургана, Курганской области, Екатеринбурга и Тюмени. Их продукцию можно встретить не только в розничных и сетевых магазинах.

«Также мы кормим строителей на строительных площадках, детей в детских центрах развития на продлёнках, обслуживаем вендинговые аппараты, - поясняет Анастасия. - Наш сегмент – это, например, студенты. Они любят выпечку, хот-доги, сэндвичи. Офисные работники покупают салаты, вторые, первые, блюда. Если это буфеты, скажем, при медучреждениях, они берут специфическую еду. Например, салат без майонеза, если это медучреждение определённого типа».

В этом один из залогов успеха предприятия - учитывать интересы и пожелания заказчиков. Для строителей здесь готовят большие порции, детям предлагают вкусную рисовую кашу, студентам на выпускной привозят большую пиццу и так далее.

«Мы считаем себя предприятием импортозамещающим, потому что люди будут покупать нашу еду, а не импортную, - объясняет Анастасия Захарченко. - По возможности пользуемся отечественными продуктами, курганскими. Закупаем местное сырьё – овощи, мясо. Всё свежее, чтобы это было близко для того, чтобы сделать качественный продукт».

Недавно по программе микрофинансирования приобрели вакуумные запайщики отечественного производства для выпуска более качественной продукции длительного хранения. Весь процесс приготовления, упаковки и хранения каждого наименования салатов, супов, вторых блюд, выпечки здесь сертифицирован и соответствует всем требованиям. Здоровье покупателей и заказчиков - прежде всего. Как и их интересы.

«Мы работаем, можно сказать, от заката до рассвета, - улыбаясь рассказывает о работе предприятия начальник производства Юлия Тарасова. - Готовая продукция у нас к четырём утра выпускается с производства. Всегда свежая, ароматная, пышущая».

Сейчас на предприятии трудится тридцать человек. К концу года здесь планируют создать ещё пять новых рабочих мест. В этом году «Белые ручки» вступили в реестр социального предпринимательства.

«Возможно, будут какие-то льготы, субсидии, налог на прибыль, который мы платим, будет меньше, - делится ожиданиями от участия в проекте Анастасия Захарченко. - Пока ждём новостей. А ещё будем участвовать в получении гранта до пятисот тысяч».

В этом случае в компании уже точно знают, куда направят эти средства. На улучшение условий труда своих сотрудников.

Константин Сапунов.Фото Дмитрия Звонко.

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