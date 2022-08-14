Курганские бизнесмены могут получить микрозайм под 0,1% годовых

В Курганской области продолжает действовать такая мера государственной поддержки бизнеса, как предоставление микрозаймов. О ней зрителям прямого эфира, который провело региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», напомнил директор областного Департамента экономического развития Владимир Ковалев.

- Микрозайм предоставляется по беспрецедентно низкой процентной ставке, которая не имеет аналогов на рынке финансовых услуг, - всего от 0,1% до 5% годовых. Максимальная величина микрозайма составляет 5 млн рублей, а срок его возврата – до 3 лет, - рассказал Владимир Ковалев.

Микрозайм может быть выдан на приобретение сырья и материалов. Помимо этого он предоставляется в рамках реализации таких программ, как «Мини-завод», «Микроуслуги», «Микрофасад», «Своя ферма», «Самозанятый» и «Микрооборот».

- В прошлом году в нашем регионе было выдано 85 микрозаймов, с начала текущего года – уже 49 микрозаймов на общую сумму свыше 400 млн рублей, - указал директор Департамента экономического развития Курганской области.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.