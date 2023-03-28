Курганские бизнесмены поборются за звание «Экспортёра года»

Приём заявок на ежегодный региональный конкурс «Экспортёр года» завершается 31 марта.

Итоги будут подведены 7 апреля. Церемония награждения победителей состоится 12 апреля.

К участию в конкурсе приглашают организации из числа субъектов МСП, имеющие опыт и положительные результаты в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности в 2022 году.

В пресс-службе главы региона уточнили, что в этом году участники смогут побороться за звания лучших экспортёров в номинациях: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере готовой продукции», «Первые шаги в экспорте» и «Прорыв года».

«Победа в региональном этапе конкурса дает возможность стать участником окружного конкурса экспортеров, а в случае победы – и федерального этапа», – поясняет руководитель Центра поддержки экспорта Инвестагентства Курганской области Анастасия Бабушкина.

Для участия необходимо заполнить заявление-анкету и справку, подтверждающую достоверность сведений, указанных в заявке-анкете.

Скан-копии заполненных документов необходимо направить на электронный адрес export@invest45.ru. Телефон для справок: 8-800-250-47-31 (добавочный 5).

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