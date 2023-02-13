Курганские БМП-3 спасают жизни бойцов, участвующих в СВО

Об этом сообщает телеканал Царьград. Один из бойцов спецназа главы Чечни Рамазана Кадырова "Ахмат" рассказал корреспонденту URA.RU:

«Во время боёв на бахмутском направлении БМП-3 не раз нас выручала. Были случаи прямого попадания с ручного противотанкового гранатомёта, но экипаж оставался в целости. Эта боевая машина спасала жизнь многим воинам из спецназа».

Бойцы — в восторге от боевой машины, которую производят на оборонном заводе Кургана. Они хвалят её за отличную маневренность и защищенность. Курганмашзавод отправил на фронт первую в этом году партию модернизированных БМП. Машина оснащена системами активной защиты, может без подготовки входить в воду и двигаться по ней. Кроме БМП-3 армия получит десантные БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационные БРЭМ-Л, а также восстановленную технику. С прошлого года КМЗ работает в усиленном режиме.