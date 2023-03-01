Курганские больницы будут отвечать на обращения в Telegram

Жители области могут повлиять на результативность оказания медицинских услуг в регионе. Такая возможность у них появилась благодаря запуску федерального проекта «ЗдравКонтроль», главная цель которого – повышение качества и доступности государственной медицинской помощи для населения.

«ЗдравКонтроль» - это новый прямой канал коммуникации с медицинскими организациями. Воспользоваться им можно с 1 марта в «Телеграм», сообщает департамент здравоохранения Курганской области. Для этого созданы два медицинских чата.

Чат «Курганская область. Здоровье» - сюда подключены все медучреждения региона, кроме тех, что находятся в Кургане.

Чат «Курган. Здоровье» - здесь на обращения граждан будут отвечать медучреждения областного центра.

Написать обращение или задать вопрос можно с 08:00 до 20:00 часов, с понедельника по субботу. Представители медицинских организаций ответят на них в течение двух часов.

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты, касаются записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики, навязывания платных услуг, наличия направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи. В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.