Курганские борцы привезли из Калининграда золото, серебро и бронзу

Чемпионами в своих весовых категориях стали Никита Пономарев в весовой категории до 48 кг и Никита Бахарев (до 65 кг), Кирилл Вавилов завоевал серебряную медаль (до 80 кг) а Кирилл Мельников занял третье место в весовой категории до 55 кг.

Напомним, с 24 по 26 февраля 2023 года в Калининграде в физкультурно-оздоровительном комплексе «Автотор-Арена» прошел Всероссийский Фестиваль по единоборствам среди юношей до 18 лет.

В соревнованиях по греко-римской борьбе приняли участие спортсмены Курганской области из Спортивной школы олимпийского резерва № 1, которые сумели завоевать 4 медали различного достоинства.

В гости к почти полутысяче участников соревнований, собравшихся в крупнейшем на Северо-Западе России спортсооружении с крытым футбольным манежем, приехали прославленные спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр: Вячеслав Фетисов, Бувайсар Сайтиев, Алексей Мишин, Назир Манкиев, экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.