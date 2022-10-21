Курганские чиновники регулярно проверяют работу УК. Нерадивых – штрафуют

Администрация города Кургана готова помочь жильцам сменить управляющую компанию. Об этом в ходе сегодняшнего рейда «Санитарного патруля» журналистам сообщил заместитель директора городского департамента ЖКХ Андрей Благинин.

- Когда к нам поступают жалобы на управкомпанию, мы проверяем изложенные факты, и каждый случай детально разбираем. Если же обращения становятся регулярными, рекомендуем жильцам сменить управляющую компанию. Их в Кургане пятьдесят, есть из кого выбирать. Со своей стороны мы готовы оказать помощь в проведении общего собрания жильцов, чтобы решение о смене УК с точки зрения закона было легитимным и правомочным, - пояснил Андрей Благинин.

Сотрудники мэрии ежедневно проводят рейды по контролю за уборкой придомовых территорий. Особенное внимание уделяют дворам, где прошло благоустройство. Таких в этом году в Кургане 59 штук.

- Не хотелось бы, чтобы они принимали плачевный вид. Отдельно обговариваем этот момент с управляющими компаниями. Со всеми УК у нас налажено взаимодействие, - сообщил Андрей Благинин.

Результаты рейдов фиксируются. Управляющим компаниям выносятся предписания об устранении выявленных нарушений. Если же последние становятся регулярными или носят серьезный характер, на нерадивые УК налагаются штрафы.

Добавим, что строгий контроль над деятельностью управляющих компаний инициировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В ходе рабочего объезда Кургана на прошлой неделе он высказал серьезные нарекания к работе управкомпаний и органов власти, которые обязаны следить за ними. По мнению главы региона, недопустимо, когда «управляшки» собирают деньги с жильцов, но ничего не делают или делают некачественно.

Результатом объезда стало увольнение начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимира Чупахина, о котором было объявлено буквально на следующий день. А жителей региона губернатор призвал активней отстаивать свои законные права на комфортные условия проживания в суде или менять управляющую компанию. В своем телеграм-канале Вадим Шумков даже разместил ссылку, по которой можно скачать бланк искового заявления с жалобой на управкомпанию.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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