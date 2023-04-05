Курганские чиновники выйдут на общегородской субботник

Это не шутка: 1 апреля, во Всемирный день смеха, в Кургане стартовал традиционный ежегодный месячник санитарной очистки территории города. В этом году он продлится до 15 мая, чтобы садоводы во время майских праздников имели возможность провести субботники на своих дачных участках.

Общегородской субботник в этом году пройдет в течение трех дней – 20, 21 и 22 апреля. В нем примут участие коммунальные службы, коллективы организаций и предприятий, рядовые граждане и даже чиновники городской администрации – как говорится, от метлы и лопаты не зарекайся!

- Обычно все с большим удовольствием выходят на субботники и с энтузиазмом приводят свои территории в надлежащее состояние, стараясь сделать место своего проживания или работы чище, уютнее и красивее, - рассказал в прямом эфире на «Радио России Курган» директор Департамента развития городского хозяйства Администрации г. Кургана Андрей Плешков.

Отметим, что Шуховский полигон твердых бытовых отходов будет принимать мусор, собранный во время субботников, без взимания платы.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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