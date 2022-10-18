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Курганские депутаты хотят изменить норму вылова рыбы для рыбаков-любителей

По их мнению, правила рыболовства нуждаются в корректировке

18 октября, 2022 - 12:04

В Курганской областной Думе состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались проблемы любительского рыболовства. Напомним, в состав группы вошли законодатели от областного парламента и представители Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

По словам председателя рабочей группы, депутата Сергея Поваренко, в последнее время в думу поступают многочисленные обращения от жителей области, в которых они просят облегчить жизнь рыболовам-любителям.

«Мы предлагаем изменения, касающиеся увеличения объема ловли рыбы в день с 10 до 20 кг, разрешения ловли двумя ставными сетями или фитилями, вместо одного. Также в настоящее время в нерестовый период ловля удочкой разрешена только с берега, что не приемлемо для наших заболоченных озер с большими зарослями камыша, поэтому предлагается разрешить рыбалку с вёсельных лодок. Кроме того, предлагается на специализированных водоемах с товарным отловом рыбы разрешить выдачу арендных соглашений на любительский лов», - рассказал Поваренко.

Члены рабочей группы единогласно поддержали инициативу и приняли решение подготовить обращение по изменению Правил рыболовства, направить их для рассмотрения в отраслевые научные организации, с тем чтобы получить правовое заключение.

 

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18 октября, 2022 - 12:04

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