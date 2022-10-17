Курганские депутаты перечислили деньги на поддержку мобилизованных земляков

Депутаты Курганской областной Думы предприняли ряд мер по поддержке мобилизованных земляков. Народные избранники оказывают всестороннюю помощь для достижения поставленных целей и задач в ходе военной операции, говорится в сообщении официальной страницы зауральского парламента в соцсети «Вконтакте».

- Депутаты в своих избирательных округах уже включились в эту работу и оказывают помощь как мобилизованным, так и их детям, семьям, пожилым родителям. Денежные средства перечисляются на счета для оказания помощи мобилизованным, - отметил Дмитрий Фролов, - также народные избранники осуществляют волонтерскую деятельность. Каждый депутат в своем округе работает с семьями мобилизованных, в том числе и по взаимодействию с военкоматами.

- Важно не оставлять людей без внимания, оперативно реагировать на все обращения и просьбы. Наша общая задача – сделать так, чтобы те, кто оберегает мирную жизнь на рубежах нашей Родины, были уверены, что их семьи ни в чем не нуждаются, - подчеркнул спикер зауральского парламента.

Депутаты-руководители предприятий изыскивают возможности перечисления денег в фонд помощи мобилизованным, а те, кто не имеет такой возможности отправляют деньги из собственного заработка. Так, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов перечислил на счет регионального управления социальной защиты населения свой месячный заработок.

Сотрудники Аппарата Курганской областной Думы последовали примеру своего руководителя, собрав денежные средства для приобретения одежды и медикаментов для мобилизованных.

В аппарате законодательного органа также сформирован список желающих сдать кровь в рамках акции «Подари жизнь». К ним присоединились члены Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.

Фото официальной страницы ВК Курганской облдумы.

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