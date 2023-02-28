Курганские депутаты подключились к реализации проекта «Моя карьера с «Единой Россией»

Партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями.

О старте проекта в Зауралье на заседании фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

«Суть проекта - взаимодействие Общественных приемных Партии, депутатов, всего актива Партии с системой службы занятости населения, оказании силами Партии дополнительных консультационных услуг гражданам, желающих найти или поменять работу. Кандидатура координатора проекта в Курганской области находится на согласовании в ЦИК», - отметил Вяткин.

Он также напомнил, что в настоящий момент действует закон о занятости населения в РФ от 1991 года.

«64 раза его корректировали. За 30 лет рынок труда значительно изменился, плюс новые реалии, развитие интернета, геополитика и санкции. Один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечает, что центры занятости должны перестать быть местом, где просто оформляют пособия по безработице. Наряду с поддержкой в сложной ситуации их цель – помочь людям найти новую работу или приобрести новую специальность. Особое внимание в документе уделили профилактике безработицы, активному трудоустройству в «группах риска»: молодёжи без опыта работы, инвалидам, людям под угрозой увольнения и так далее», - прокомментировал парламентарий.

Отдельно в законопроекте прописано создание индивидуальных планов для безработных по поиску работы, профилированию, психологической подготовке, адаптации. Даётся подробное определение понятия «подходящей» работы. Устанавливается, что максимальный размер пособия по безработице составляет МРОТ в течение 3 месяцев.

Также появляются новые категории, с которыми будут работать службы занятости. Это и люди, которые имеют работу, но ищут более хороший для себя вариант. Вводится отдельная категория работников, находящихся под риском увольнения.

Отдельными законами на основании законопроекта предполагается регулировать трудовые отношения самозанятых и работников «платформенной занятости». Впервые в законодательстве появляется обязанность службы занятости содействовать трудоустройству молодёжи, подростков и учащихся в свободное от учёбы время.

Отдельная глава посвящена защите прав работающих инвалидов, взаимодействию центров занятости и органов образования. Оговорено участие сторон социального партнёрства, профсоюзов, объединения работодателей в выработке государственной политики занятости населения.

Депутаты фракции поддержали реализацию проекта на территории Курганской области.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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