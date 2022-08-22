Курганские депутаты проконтролировали ремонт школ в Мишкинском округе

Первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин и председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Вадим [Олегович] Шумков, представляющие в зауральском парламенте интересы жителей Мишкинского и Шумихинского муниципальных округов, с рабочей поездкой побывали в Мишкинском округе.

Вместе с главой Мишкинского округа Денисом Мамонтовым посетили общеобразовательные средние школы, в рабочем поселке Мишкино и селе Восход, в которых идут масштабные ремонты. Депутаты смогли оценить качество и объем проведенных работ, в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования».

В Мишкинской средней школе обновлен пол в кабинетах 1 этажа, выложен плиткой пол пищеблок и даже проведен ремонт входных групп. Полным ходом идет установка нового школьного оборудования. Исполняющий обязанности директора Мишкинской школы Елена Капралова смогла сообщить народным избранникам о проведенном ремонте и полученном оборудовании.

В Восходской школе в рамках программы заменены двери в классах, двери входной группы, положена плитка в коридорах на 1-м и 2-м этажах, в школьной столовой, на пищеблоке, заменена сантехника в туалетных комнатах, проведены работы по ремонту канализации и системы водоснабжения, заменена мебель в школьной столовой и классных комнатах. Также полным ходом идут работы по монтажу и установке оборудования средств обучения и оснащения, закупленных в рамках программы.

Депутатов заверили, что к 1 сентября все работы в школах будут завершены.

Парламентарии высоко оценили проведенные ремонтные работы. Председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Вадим Шумков отметил:

Нам необходимо достичь такого уровня, когда школы не зависимо от места расположения, от элитной гимназии в областном центре до сельской основной школы будут приведены к единому школьному стандарту, - заявил Вадим [Олегович] Шумков.