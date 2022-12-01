Курганские дети из микрорайона Вороновка пойдут в новый садик

30 ноября в микрорайоне Вороновка открылся новый детский сад. Как отметила глава города Елена Ситникова, для семей это значимое событие: «Детский сад здесь был очень необходим. Здесь существовала очерёдность детей, которые хотели попасть в детские сады именно в своём районе. Поэтому было принято решение о том, что именно в этом микрорайоне детский сад необходим и его строительство необходимо поддержать. Детский сад официально введён в эксплуатацию. Мы совместно с правительством Курганской области постарались наполнить его методической литературой, современными игрушками, современным оборудованием, в том числе для пищеблока, для того, чтобы он соответствовал всем современным нормам и требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям». Мэр города добавила, что предыдущий детский садик в этом районе строился ещё в 1975 году , поэтому открытие нового является значимым событием не только для жителей района Вороновка, но и для Кургана в целом. Так, в период с 2020 года по настоящее время в столице Зауралья вновь построено 8 детских садов. «Такого строительного бума – я живу здесь с рождения – я не помню давно», - поделилась Елена Ситникова.

Глава города показала, как отличаются группы в зависимости от возраста – создателями продумано всё до мельчайших подробностей, начиная видами игрушек и заканчивая ванными комнатами.

В день открытия в садик пришли 8 детей, а сегодня – 30. В корпусе сформировано 5 групп, будет 100 детей. Как рассказала заведующая детского сада №34 Наталья Дедова, в садик уже направлены дети с 9 месяцев. «Педагогический состав набран, также набран младший обслуживающий персонал. Повара уже сегодня работают. Все на местах. Все ждём ребят. Сейчас идёт адаптация, поэтому мы встречаем детей радостно, в фойе. Провожают до групп сказочные персонажи, мы дарим детям игрушки, воздушные шары. В группах спокойно и слёзок нет», - сообщила Наталья Дедова.

«Здесь открылся новый корпус – ясли, для самых маленьких ребятишек. Он подходит нам по возрасту и месту жительства», - рассказала одна из мам, Светлана Макарова.

Детки рады новому садику. Тут удобные кроватки, много игрушек, в том числе развивающих. Воспитатель Татьяна Тюменцева отметила, что ребятки все хорошие, а сам садик хорошо обустроен – тепло, красиво и безопасно.

Воспитанники детсада встретили гостей – Елену Ситникову и начальника управления образования департамента социальной политики Ирину Паскевич с радостью – ребята исполнили зажигательный танец, подарили милые сувенирные сердца и букеты. Мэр города тоже пришла не с пустыми руками – ребятишки получили развивающие игры, чтобы выучить правила дорожного движения и научиться что-то мастерить в игрушечной «мастерской».

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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