Курганские дети на именинах Деда Мороза помогли ему найти валенки

Дед Мороз не хотел отмечать свой День рождения, потому что у него пропали любимые валенки - волшебные, умеют петь. С вечера они стояли под лавкой, а утром их и след простыл. Что делать? Где искать? Снегурочка схватилась за голову. Но тут на помощь пришел гениальный сыщик, который привлек к поиску юных зрителей. А еще в костюмах Деда Мороза пришли артисты театров и музеев. Благодаря совместным усилиям, валенки настоящего Деда Мороза нашлись и даже спели любимую песенку.

Так в Курганском областном Доме народного творчества прошло театрализованное представление «День рождения Деда Мороза». Зрителями стали дети из детского сада №6, Курганского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями и ученики школы №42 и гимназии №31.

После находки валенок, которые, как оказалось, катались на горке со снежинками, День рождения все-таки состоялось и дети смогли полакомиться вкусным именинным пирогом. И написать письмо с поздравлениями Деду Морозу и письмо с пожеланиями для солдат, участвующих в СВО, ведь в холле Курганского областного Дома народного творчества с сегодняшнего дня заработала Новогодняя почта Деда Мороза. А курганским журналистам представители культурных учреждений города рассказали о своих новогодних планах.

«Мы сегодня стартуем и начинаем новогоднюю компанию под девизом «Новый год — волшебный праздник детства». На празднике будет три главных составляющих. Это культура, спорт и туризм. Новогодние праздники дарят самые волшебные и запоминающиеся моменты нашим детям. И учреждения культуры должны помочь родителям создать для ребенка неповторимую атмосферу волшебства и исполнения желаний, сделать праздничные дни особенными, вне зависимости от статуса и материального положения семьи», - рассказала заместитель начальника управления культуры Курганской области Наталья Речкалова.

Она добавила, что даже в годы Великой Отечественной войны праздник отмечали и на фронте, и в тылу, поэтому учреждения культуры сделают все возможное, для сохранения этой традиции.

Подробнее о программе мероприятий в театрах, музеях и библиотеках города читайте в следующих наших материалах.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина

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