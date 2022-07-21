Курганские дети, отдыхающие в лагерях, примерили на себя роль военного связиста

В Зауралье в рамках всероссийского проекта «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники территориального органа вместе с ветеранами ведомства организовали встречи с воспитанниками детских оздоровительных лагерей «Космос» и «Романтика», где провели для ребят показы средств радиосвязи, индивидуальной бронезащиты и техники.

Росгвардейцы рассказали юным зауральцам об истории, предназначении войск национальной гвардии Российской Федерации и подразделениях тероргана, после чего продемонстрировали им специальные средства, используемые в повседневной деятельности.

Ребята постарше с большим интересом примерили на себя роль военного связиста и под руководством инструктора вышли в радиоэфир, передав друг другу приветствия.

А внимание их младших товарищей привлек патрульный автомобиль экипажа вневедомственной охраны. Все желающие смогли посидеть за рулем и сделать памятные фото.

Педагоги поблагодарили представителей Росгвардии за организованное для их воспитанников познавательное мероприятие.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области.

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