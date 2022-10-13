Курганские дети учатся писать красивым и аккуратным почерком

У учеников второго и четвёртого классов курганской школы №42 состоялось практическое занятие по каллиграфии.

Для настоящего каллиграфиста важно не только уметь писать буквы красивым и аккуратным почерком, но и мастерски рисовать узоры. Всему этому ребята учатся в Юговке. Дети смогут украсить красивыми рисунками свои рукописные книги.

Добавим, Юговка реализует проект «Школа нарядного письма» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Научиться искусству каллиграфии в Юговке может любой желающий. В Юговке напомнили, что в библиотеке работает уникальный мастер-класс «Русская вязь», на котором каждый сможет почувствовать себя писарем и научиться выводить буквы древнерусским шрифтом «Русская вязь». Мастер-класс можно посетить по Пушкинской карте.

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