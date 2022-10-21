Курганские добровольцы высадили 7000 саженцев в Притобольном районе

Добровольцы отряда «Нон-стоп» и преподаватели Курганского технологического колледжа приехали в село Гладковское Притобольного района, чтобы высадить 7 000 саженцев сосны, березы и тополя, сообщает Региональный центр развития добровольчества.

«Мы достаточно большой объем работы провели. Высаживали лесополосу, которая в дальнейшем сможет защитить от ветра населений пункт. Очень хорошо потрудились и ребят очень сытно накормили. Все остались довольными», - поделилась педагог-организатор колледжа Светлана Семенова.

Активисты также отметили работу куратора акции, который провёл подробный инструктаж, что позволило высаживать деревья, чтобы они приросли правильно.

«Лично меня радовал тот факт, что я находился почти на границе с Казахстаном и выполнял доброе дело. Было приятно работать с осознанием того, что в столь юном возрасте мы решили вполне великую экологическую проблему. Спасибо за участие в добровольческой акции «Посади лес», - прокомментировал доброволец Алексей Жуков.

Для добровольцев технологического колледжа это не первое участие в проекте посадки деревьев.

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