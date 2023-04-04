Курганские дорожники спасают горожан от пыли

Дорожные пылесосы выгребают грязь у бордюров, чтобы весенние ветра не поднимали пыль, и она не попадала в легкие горожан.

В роликах, присланных подписчиком телеграм-канала "Курган Новый", видно, что дорожные пылесосы смачивают убираемые участки. Однако пыль все равно поднимается после прохода техники - так много ее скопилось за зиму!

Автор роликов свидетельствует, что дорожники терпеливо убирают ее раз за разом. Пылесосы заезжают на его - кстати, далеко не центральную - улицу Невежина (район КЗКТ) каждый вечер. То есть во время, когда уже практически нет пешеходов, которые могли бы пострадать от поднятой пыли.

Единственное, что мешает ее более качественной и быстрой уборке, - припаркованные автомобили. Но так было и зимой, когда такие машины мешали дорожникам при уборке снега, и водителям коммунальной техники приходилось.

Николай Волков.