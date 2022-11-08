Курганские дорожно-коммунальные службы готовы к зиме

Запасы противогололёдных реагентов на Специализированном дорожном предприятии составляют 1500 тонн.

Сезонное обслуживание прошли 8 единиц комбинированных дорожных машин. В зимний период они выполняют функции очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаления наледи, распределения противогололёдного реагента. Порядка 16 колёсных тракторов оборудованы щётками для подметания и готовы очищать городские тротуары, парковые зоны и дворовые территории, уточнили в СДП. Благодаря небольшим габаритам и высокой маневренности снегоочистительные работы возможно проводить не только на проезжей части.

Готово к зиме и ООО «Астра-М» - предприятие выполняет очистку тротуаров от снега вручную, посыпает противогололёдными материалами, обслуживает мосты и путепроводы, а также убирает территории парков, скверов и памятников.

Перед зимним периодом проинструктированы водители, механизаторы, технический персонал. Администрация города призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах – соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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