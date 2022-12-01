Курганские единороссы привезли дрова семье военнослужащего

Сотрудники регионального исполнительного комитета партии приобрели для жительницы микрорайона Глинки машину дров, а также сложили их в поленницу.

«Позвоню сыну, скажу, чтобы не переживал, помощники из «Единой России» позаботились о нашем тепле и уюте», - сказала мама военнослужащего.

Инициативу добрых дел подхватил депутат областной Думы Андрей Шиншин. Он привёз семье военнослужащего детское питание, подгузники и игрушку. Парламентарий пожелал здоровья и бодрости духа маме и малышу, у которого начали резаться зубки.

Заместитель Секретаря Курганского регионального отделения партии Родион Вяткин поблагодарил предприятие «Кургандормаш» в лице генерального директора Михаила Федулова за оказание помощи, активное участие в сборе средств для поддержки армии, беженцев и семей военнослужащих.

«Предприятие оказало серьезную финансовую поддержку. Средства направили в части, которые формируются в Курганской области, на поддержку мобилизованных, а также членов их семей. Мы здесь – крепкий тыл и помогаем как можем: кто-то вяжет носки, некоторые перечисляют деньги, а есть и те, кто предоставляет продукцию. А мы – партия «Единая Россия», оказываем коммуникацию между властью и людьми. И вот сегодня мы не принимаем поздравления, а благодарим людей и делаем добрые дела», - сказал единоросс.

Также 1 декабря в региональной общественной приёмной «Единой России» стартовала декада приёмов граждан. Каждый её день будет посвящён отдельной тематике, в том числе вопросам образования, здравоохранения, социально значимым и трудовым вопросам, а также вопросам ЖКХ и старшего поколения.

Фото с официального сайта Курганского регионального отделения политической партии «Единая Россия»

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