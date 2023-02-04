Курганские "единороссы", вопреки прогнозам, не стали переизбирать лидера

В работе конференции приняли участие члены Совета Федерации от региона Елена Перминова и Сергей Муратов. Они поздравили партийцев с наступающим юбилеем области, рассказали о том, что сейчас всем необходимо сплотиться, как никогда. Главные задачи - забота об участниках и ветеранах специальной военной операции, их семьях, а также работа оборонно-промышленного комплекса региона для фронта, для победы.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Ильтяков призвал однопартийцев забыть разногласия, и всех себя посвятить служению Родине. В ходе конференции много внимания было уделено и рабочим моментам в деятельности партии.

"Мы подвели итоги, что сделать удалось, над чем еще предстоит работать. Сделаны программные заявления. Рутинная работа партии. "Единая Россия" сейчас является основной, передовой, движущей политической силой страны, и несет ответственность за все направления. Экономику, здравоохранение, культуру, силовой блок. Спрос с партии огромен. Партия становится взрослее, серьезнее. Самое главное, у нее есть положительные изменения и успехи в работе", - рассказал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ильтяков.

Сегодня идет подготовка к выборам 23 апреля в 4 окружные Думы: Варгашинскую, Далматовскую, Катайскую и Притобольную. Партия выдвинет своих кандидатов по результатам электронного предварительного голосования. Оргкомитеты уже сформированы. Идет выдвижение кандидатов. Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU 20, 21 и 22 февраля.

Во время конференции ряды партии пополнились новыми членами из городов и районов области, были награждены отличившиеся местные отделения партии и активисты. Особое внимание было уделено волонтерам, которые каждый в меру своих сил сегодня помогают своим землякам, участвующим в СВО на Украине, собирая гуманитарную помощь.

Вопреки прогнозам, переизбрания руководства регионального отделения партии на конференции не случилось. Руководить зауральскими "единороссами" продолжает Александр Ильтяков. Следующий этап региональной конференции ожидается через пару месяцев.